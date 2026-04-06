Sostav обновил веса фестивалей в Национальном рейтинге рекламных агентств

При определении весов учитываются ключевые объективные показатели фестивалей, среди которых масштаб мероприятия, количество номинаций, строгость жюри, медиаиндекс и другие параметры.

В числе основных критериев — система награждения, количество номинаций, стоимость подачи заявок, масштаб мероприятия, состав и строгость жюри. Последняя определяется соотношением числа номинаций и наград: чем меньше наград при большом количестве номинаций, тем выше этот показатель. При расчете доли международных экспертов учитываются специалисты, для которых регион проведения фестиваля не является домашним.

Медиаиндекс, рассчитанный компанией «Медиалогия», показывает, насколько активно фестиваль представлен в информационном поле. Он учитывает упоминаемость в СМИ и социальных сетях, а также общий уровень заметности. Этот показатель можно рассматривать как индикатор веса фестиваля в индустрии и его узнаваемости.

Данное сочетание показателей позволяет оценивать фестивали комплексно — не только с точки зрения их влияния на рейтинг, но и с учетом индустриального веса и условий участия. В результате формируется показатель значимости фестиваля в разрезе категорий — доля баллов, которую конкурс может принести в конкретный рейтинг. Чем выше этот показатель, тем сильнее победа на фестивале влияет на итоговую позицию агентства в соответствующей категории.

Система фактически задает агентствам новую логику работы с фестивалями: значимость в категориях определяет, какие конкурсы сильнее влияют на позиции в рейтинге, а параметры участия и медийность помогают соотнести потенциальный эффект с затратами.