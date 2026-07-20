Результаты премии «НПБК. Эффективность» изменили расстановку сил в НРРА

16 июня прошла церемония награждения премии «НПБК. Эффективность». После публикации результатов Национальный рейтинг рекламных агентств заметно обновился: самые серьезные перестановки произошли в категориях «Эффективность» и «Технологии и инновации». Изменения также затронули десятки лидеров в «Креативности», «Маркетинговых услугах», «Медиа» и «Стратегии».

Эффективность: Okko появляется в вверхней десятке

Главный дебют категории — Okko. Компания завоевала десять наград и заработала 73,2 балла, что позволило ей подняться сразу на 13 строчек и занять пятое место.

В рейтинг вернулся и «СберМаркетинг»: 12 наград принесли агентству 44,4 балла и рост на восемь позиций.

Рывок совершил «Восход». Пять побед на премии добавили команде 60 баллов и подняли агентство с пятого места на третье.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

«Маскот БубOkko: первый и самый пушистый мультперсонаж для детей среди онлайн-кинотеатров» стал одним из награжденных проектов Okko

Ролик «Остро выгодно» получил серебро фестиваля и принес «Сбермаркетингу» 12 баллов.

Технологии и инновации: новый лидер и три новичка в топ-10

Категория стала одной из самых динамичных после пересчета.

Сразу три компании впервые вошли в десятку сильнейших. PHD заработал 21 балл за золото с кейсом «INFLUENCE BEAUTY x „Яндекс Музыка“: Каждый образ звучит по-своему!» и поднялся с 21-го места на пятое.

Еще выше взлетел UM (группа АДВ): три награды и 23,1 балла обеспечили рост сразу на 34 позиции — до шестого места.

Самый мощный скачок показал «Яндекс». Золото за кейс «T2 делает покупку SIM-карты частью e-commerce-опыта и меняет правила игры для всего телеком-рынка» принесло компании 21 балл и +39 позиций в рейтинге.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Стратегия: PHD укрепляет позиции

В категории произошло только одно изменение, которое затронуло верхнюю часть таблицы. PHD получил 12 баллов за серебряную награду и поднялся с шестого места на четвертое, вплотную приблизившись к тройке лидеров.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Медиа: «Яндекс» усиливает присутствие в топ-10

В десятке лидеров выросли сразу два игрока экосистемы «Яндекса».

«Яндекс» заработал 14 баллов за серебро с кейсом о покупке SIM-карты T2 и поднялся на шестое место.

«Яндекс Еда» получила 16,1 балла за две награды и вошла в тройку лидеров категории, став одним из главных бенефициаров пересчета.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Креативность: McCann показывает заметный рост

Самый заметный рост в категории показал McCann. Три награды принесли агентству 35 баллов и сразу 26 позиций вверх — команда замкнула топ-10.

Продолжает укреплять позиции и «Авито»: 15 баллов за две награды позволили компании подняться с девятого на восьмое место.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Кейс «Гигабайты впервые валюта» получил золото фестиваля и принес PHD 15 баллов.

Благотворительная инициатива «Авито» «#яПомогаю» принесла компании 10 баллов рейтинга и серебряную награду.

Маркетинговые услуги: Mango Office впервые в десятке

Новый участник топ-10 — Mango Office. HR-опера «Машина Подбора» получила золото премии и принесла компании 15 баллов, чего хватило для дебюта в десятке сильнейших.

Остальная часть рейтинга изменений не претерпела.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

HR-опера «Машина Подбора» продолжила собирать награды сезона.

«НПБК. Эффективность» отмечает лучшие проекты в сфере бизнес-коммуникаций — от маркетинговых и технологических решений до внутренних коммуникаций и HR-практик. В экспертный совет премии входят более 100 специалистов индустрии, а среди участников — ведущие агентства, бренды и медиакомпании.

Гонка за лидерство продолжается. Следующее обновление Национального рейтинга рекламных агентств состоится после подведения итогов фестиваля G8 — еще одного важного этапа сезона, который может вновь изменить расстановку сил.