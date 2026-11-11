В рейтингах НРРА произошли перестановки после TAF!

«Супрематика» вышла на первое место в брендинге, а Okkam Creative и Panda Digital поднялись в топ-10 диджитала

Национальный рейтинг рекламных агентств (НРРА) обновил позиции участников с учетом результатов фестиваля TAF!. «Супрематика» возглавила категорию «Брендинг», сместив Dotorg на второе место. В диджитале Re:evolution сохранила лидерство, а Okkam Creative и Panda Digital улучшили свои позиции. В рейтинге эффективности расстановка сил не изменилась.

Брендинг: «Супрематика» поднялась на первое место

«Супрематика» возглавила рейтинг брендинговых агентств, поднявшись на первую строчку. Три серебряные награды TAF! принесли команде 42 балла — по 14 за каждую работу. Среди отмеченных проектов — «Новый фестиваль дизайна под эгидой Jolbors Festival», «Ребрендинг международного фестиваля креатива в Центральной Азии» и «Ребрендинг главного и центрального детского магазина страны».

«Новый фестиваль дизайна под эгидой Jolbors Festival» получил серебро TAF!

«Ребрендинг международного фестиваля креатива в Центральной Азии» получил серебро TAF!

Главный детский магазин страны получил новый образ и серебро TAF!

Dotorg опустился на второе место, а Depot сохранил третью позицию.

Диджитал: Okkam Creative и Panda Digital переместились выше

Re:evolution сохранила первое место в категории «Диджитал». Бронза TAF! за проект «Мультивселенная "Короля и Шута" в "Яндекс.Картах"» принесла агентству семь баллов.

«Король и Шут» захватили «Яндекс.Карты», а проект — бронзу TAF!

«Родная Речь» осталась на второй строчке, TEAMMATE — на третьей. Okkam Creative поднялась на седьмое место благодаря бронзовой награде за проект «Переодетки», которая добавила агентству семь баллов. Panda Digital заняла десятую позицию: попадание одной работы в шорт-лист принесло команде 2,1 балла.

Эффективность: лидеры сохранили позиции

В категории «Эффективность» обновление не повлияло на расстановку участников. «Родная Речь» сохранила первое место, SkyTecKnowlogy — второе, «Восход» — третье.

При этом «Родная Речь» получила на TAF! три награды и добавила 21,2 балла: золото принесло 12 баллов, серебро — восемь, попадание в шорт-лист — еще 1,2.

«СберМаркетинг» пополнил рейтинг на восемь баллов благодаря серебряной награде за проект «Остро выгодно! Как "Лента" превратила традиционную промоакцию в захватывающий детектив с Леонидом Каневским в главной роли».

«Лента» и «Сбермаркетинг» превратили промо в детектив и получили серебро TAF!

Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке. Следующее обновление рейтинга учтет результаты фестивалей МИКС Россия и «Красное яблоко» (Red Apple), которые пройдут 11 и 12 ноября.