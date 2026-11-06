НРРА обновил рейтинги рекламных агентств по итогам ADCR

Re:evolution возглавила «Диджитал», а Zebra Hero поднялась на второе место в креативности

Национальный рейтинг рекламных агентств (НРРА) обновил позиции участников с учетом результатов фестиваля ADCR. Re:evolution вышла на первое место в категории «Диджитал», сместив «Родную Речь». Zebra Hero поднялась на вторую строчку в «Креативности», а Omsky совершила самый заметный рывок в «Брендинге» — агентство улучшило положение сразу на пять позиций. Всего изменения затронули пять категорий.

Технологии и инновации: «Родная Речь» вошла в четверку лидеров

В категории «Технологии и инновации» тройка лидеров осталась без изменений. Первое место занимает Mediaminded (Group4Media), второе — Dinamica x D Innovate Group, третье — «Сбермаркетинг». Последний также получил дополнительные 0,9 балла за попадание в шорт-лист.

«Родная Речь» поднялась на четвертое место. Две награды ADCR — серебро и бронза — принесли группе дополнительные девять баллов.

Креативность: Zebra Hero получила пять наград и обошла «Родную Речь»

«Восход» сохранил первую строчку, увеличив результат на 21,5 балла. Агентство получило три дополнительных результата на ADCR: два серебра за проекты Motiv Telecom. Anti-fraud и «Белые пятна» памяти, а также попадание в шорт-лист.

Motiv Telecom. Anti-fraud принес «Восходу» два серебра ADCR

Zebra Hero поднялось с третьего на второе место. Пять наград принесли агентству дополнительные 50 баллов. Два золота получили проекты «Не рекомендуем никому» и «Крылья любви», серебро — «За запчастями — иди на Дром». Еще две бронзы достались работам «Скороговорки» и «Кенты кентавра».

«Не рекомендуем никому» принесло Zebra Hero золото ADCR

«Скороговорки» принесли Zebra Hero бронзу ADCR

«Родная Речь» опустилась на третью позицию, несмотря на дополнительные 16,5 балла. Агентство получило серебро, бронзу и попадание в шорт-лист.

Брендинг: Omsky поднялась сразу на пять позиций

Dotorg сохранило первое место. Агентство получило бронзу ADCR за проект CSS. Ребрендинг промышленной компании и прибавило четыре балла. Вторую строчку удержала «Супрематика», получившая 1,2 балла за попадание в шорт-лист. Третье место по-прежнему занимает Depot.

CSS получил бронзу ADCR за ребрендинг

ENDY сохранило четвертое место и получило четыре балла за бронзу с проектом Rurik's Estate. ONY также осталось на своей позиции — пятой. Агентство получило бронзу за айдентику для Музея советских игровых автоматов и один шорт-лист, суммарно прибавив 5,2 балла.

Наиболее заметный рывок совершило Omsky: агентство поднялось на пять строчек и заняло шестое место. Три награды ADCR принесли команде 16 баллов. Серебро получил проект «Бюро Находок», а две бронзы — Vivi's Pantry и новогодняя упаковка Masa Madre.

«Бюро Находок» принесло Omsky серебро ADCR

«Бюро Находок» принесло Omsky серебро ADCR

ESH Gruppa поднялась на одну позицию и заняла девятое место. Агентство прибавило 13,2 балла благодаря трем результатам на фестивале: серебру, бронзе и попаданию в шорт-лист.

Диджитал: Re:evolution сместила «Родную Речь» с первого места

Re:evolution поднялась на одну строчку и возглавила категорию. Агентство получило 15 дополнительных баллов и одну золотую награду за проект «Мультивселенная Короля и Шута в Яндекс.Картах». Команда перенесла фэнтезийную вселенную группы на реальные улицы российских городов: пользователи могли исследовать панорамы, искать персонажей и открывать новые локации в формате цифрового квеста.

«Мультивселенная Короля и Шута» принесла Re:evolution золото ADCR

«Родная Речь» опустилась на второе место, но также увеличила результат на 1,5 балла благодаря попаданию в шорт-лист. Третью позицию сохранило TEAMMATE.

Крафт: Petrick поднялся на три позиции, а лидеры удержали места

«Восход» сохранил первое место и получил три дополнительные награды ADCR, прибавив 20 баллов. Серебро и бронзу принес проект «Белые пятна» памяти, еще одно серебро — другая работа агентства.

Zebra Hero осталось на второй строчке. Три награды принесли команде 28 баллов. Золото и серебро получил проект «Крылья любви», еще одно серебро — работа «За запчастями — иди на Дром».

«Крылья любви» принесли Zebra Hero золото и серебро ADCR

Petrick поднялся сразу на три позиции и занял четвертое место. Два серебра за проекты WOSTOK — Smuggled & Bottled и «Тизер-трейлер фестиваля креативных индустрий G8» принесли агентству дополнительные 16 баллов.

WOSTOK — Smuggled & Bottled принес Petrick серебро ADCR

«Родная Речь» поднялась с девятого на восьмое место, прибавив 1,2 балла за попадание в шорт-лист. Третью строчку по-прежнему занимает «Сбер».

Полный рейтинг можно посмотреть по ссылке. Уже скоро таблица вновь поменяется, скоро НРРА включит результаты фестиваля TAF! 2026.