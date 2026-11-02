НРРА обновил рейтинги рекламных агентств после Jolbors

«Восход» возглавил категорию «Креативность», а Dotorg сохранил лидерство в брендинге

Национальный рейтинг рекламных агентств (НРРА) обновил позиции участников после фестиваля Jolbors. По итогам пересчета «Восход» поднялся на первое место в категории «Креативность», а также сохранил лидерство в «Крафте». Dotorg остался на первой строчке в «Брендинге». В остальных категориях первая тройка участников не изменилась.

Креативность: «Восход» обошел конкурентов и возглавил категорию

«Восход» поднялся на одну позицию и возглавил категорию. Две бронзы принесли агентству дополнительные 10 баллов. Награды получили проекты «Белые пятна» памяти и Редизайy Театра балета «Щелкунчик».

Новая айдентика «Щелкунчика» получила бронзу Jolbors

Zebra Hero сохранило третье место, прибавив 6,5 балла благодаря двум наградам Jolbors. Вторая позиция осталась за «Родной Речью», а остальные участники первой десятки не изменили своих мест.

Брендинг: Dotorg удержал первое место

Dotorg сохранил первое место и увеличил результат на 25 баллов благодаря двум наградам Jolbors. Золото принес проект «Дымшиц и партнеры. Ребрендинг консалтинговой компании» — 15 баллов. Еще 10 баллов агентство получило за серебро в категории благодаря работе «CSS. Ребрендинг промышленной компании».

Кейс «Дымшиц и партнеры» завоевал золото Jolbors

Кейс CSS принес Dotorg серебро фестиваля за ребрендинг

Вторая и третья строчки остались за «Супрематикой» и Depot соответственно.

Диджитал: «Восход» ворвался в топ-4, но лидеры остались на своих местах

«Восход» поднялся на две позиции и занял четвертое место. Агентство получило три награды Jolbors и прибавило 16 баллов. Все они пришлись на проект «Брусника. Ажиотаж», который принес команде серебро и две бронзы.

«Брусника. Ажиотаж» принес «Восходу» три награды

Лидирующая тройка не изменилась: первое место занимает «Родная Речь», второе — Re:evolution, третье — TEAMMATE.

Маркетинговые услуги: BBDO вошло в пятерку

BBDO поднялось на одну позицию и заняло пятое место. Две награды Jolbors принесли агентству дополнительные 5,2 балла. Среди них — бронза и попадание в шорт-лист за проект «Сбывашки» для Ozon fresh. В рамках кампании бренд предложил покупателям съедобную бумагу для новогодних желаний, чтобы переосмыслить традицию сжигания записок.

«Сбывашки» стали единственной награжденной работой в категории

Остальные участники первой десятки сохранили свои позиции. Лидирует «Т-Банк», на втором месте находится Eventum Premo, на третьем — «Родная Речь».

Крафт: The Clients поднялся сразу на две строчки

«Восход» сохранил первое место, получив две дополнительные награды и 7,8 балла. Шесть из них принесла бронза за проект «Белые пятна» памяти, созданный вместе с фондом «Альцрус». В ролике команда показала повседневную жизнь человека с болезнью Альцгеймера через образ памяти, постепенно превращающейся в белые пятна.

«Белые пятна» принесли «Восходу» бронзу Jolbors

Zebra Hero также удержало свою позицию — второе место. Три награды Jolbors принесли агентству дополнительные 25,8 балла. Основной вклад внес проект «Крылья любви», получивший два серебра и принесший 24 балла.

«Крылья любви» получили два серебра фестиваля

The Clients поднялось на две позиции и заняло четвертое место. Агентство получило три награды и прибавило 19,8 балла благодаря проекту TATE — «Симфония гостеприимства», отмеченному серебром, бронзой и попаданием в шорт-лист.

«Симфония гостеприимства» принесла The Clients три награды

Третье место по-прежнему занимает «Сбер». По одной бронзе и шесть дополнительных баллов также получили Petrick и «Родная Речь». Эти результаты не повлияли на их позиции: компании занимают седьмую и девятую строчки соответственно.

Эффективность: лидеры заработали дополнительные баллы

В категории «Эффективность» позиции первой десятки не изменились. Первое место занимает «Родная Речь»: компания получила еще одну награду и прибавила 1,5 балла.

На второй строчке остается SkyTecKnowlogy, на третьей — «Восход». Агентство получило дополнительную бронзу и пять баллов за проект «Точка Банк. Денежный путь». В рамках кампании четыре банкноты отправились в Китай на Кантонскую ярмарку, чтобы наглядно показать возможности международных платежей банка.

«Денежный путь» принес «Восходу» бронзу в категории «Эффективность»

В следующий раз НРРА обновит позиции участников с учетом результатов фестиваля ADCR. Они также повлияют на распределение баллов и положение агентств в рейтинговых категориях.