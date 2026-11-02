НРРА обновил рейтинги рекламных агентств после Jolbors
«Восход» возглавил категорию «Креативность», а Dotorg сохранил лидерство в брендинге
Национальный рейтинг рекламных агентств (НРРА) обновил позиции участников после фестиваля Jolbors. По итогам пересчета «Восход» поднялся на первое место в категории «Креативность», а также сохранил лидерство в «Крафте». Dotorg остался на первой строчке в «Брендинге». В остальных категориях первая тройка участников не изменилась.
Креативность: «Восход» обошел конкурентов и возглавил категорию
«Восход» поднялся на одну позицию и возглавил категорию. Две бронзы принесли агентству дополнительные 10 баллов. Награды получили проекты «Белые пятна» памяти и Редизайy Театра балета «Щелкунчик».
Новая айдентика «Щелкунчика» получила бронзу Jolbors
Zebra Hero сохранило третье место, прибавив 6,5 балла благодаря двум наградам Jolbors. Вторая позиция осталась за «Родной Речью», а остальные участники первой десятки не изменили своих мест.
Брендинг: Dotorg удержал первое место
Dotorg сохранил первое место и увеличил результат на 25 баллов благодаря двум наградам Jolbors. Золото принес проект «Дымшиц и партнеры. Ребрендинг консалтинговой компании» — 15 баллов. Еще 10 баллов агентство получило за серебро в категории благодаря работе «CSS. Ребрендинг промышленной компании».
Кейс «Дымшиц и партнеры» завоевал золото Jolbors
Кейс CSS принес Dotorg серебро фестиваля за ребрендинг
Вторая и третья строчки остались за «Супрематикой» и Depot соответственно.
Диджитал: «Восход» ворвался в топ-4, но лидеры остались на своих местах
«Восход» поднялся на две позиции и занял четвертое место. Агентство получило три награды Jolbors и прибавило 16 баллов. Все они пришлись на проект «Брусника. Ажиотаж», который принес команде серебро и две бронзы.
«Брусника. Ажиотаж» принес «Восходу» три награды
Лидирующая тройка не изменилась: первое место занимает «Родная Речь», второе — Re:evolution, третье — TEAMMATE.
Маркетинговые услуги: BBDO вошло в пятерку
BBDO поднялось на одну позицию и заняло пятое место. Две награды Jolbors принесли агентству дополнительные 5,2 балла. Среди них — бронза и попадание в шорт-лист за проект «Сбывашки» для Ozon fresh. В рамках кампании бренд предложил покупателям съедобную бумагу для новогодних желаний, чтобы переосмыслить традицию сжигания записок.
Остальные участники первой десятки сохранили свои позиции. Лидирует «Т-Банк», на втором месте находится Eventum Premo, на третьем — «Родная Речь».
Крафт: The Clients поднялся сразу на две строчки
«Восход» сохранил первое место, получив две дополнительные награды и 7,8 балла. Шесть из них принесла бронза за проект «Белые пятна» памяти, созданный вместе с фондом «Альцрус». В ролике команда показала повседневную жизнь человека с болезнью Альцгеймера через образ памяти, постепенно превращающейся в белые пятна.
«Белые пятна» принесли «Восходу» бронзу Jolbors
Zebra Hero также удержало свою позицию — второе место. Три награды Jolbors принесли агентству дополнительные 25,8 балла. Основной вклад внес проект «Крылья любви», получивший два серебра и принесший 24 балла.
«Крылья любви» получили два серебра фестиваля
The Clients поднялось на две позиции и заняло четвертое место. Агентство получило три награды и прибавило 19,8 балла благодаря проекту TATE — «Симфония гостеприимства», отмеченному серебром, бронзой и попаданием в шорт-лист.
«Симфония гостеприимства» принесла The Clients три награды
Третье место по-прежнему занимает «Сбер». По одной бронзе и шесть дополнительных баллов также получили Petrick и «Родная Речь». Эти результаты не повлияли на их позиции: компании занимают седьмую и девятую строчки соответственно.
Эффективность: лидеры заработали дополнительные баллы
В категории «Эффективность» позиции первой десятки не изменились. Первое место занимает «Родная Речь»: компания получила еще одну награду и прибавила 1,5 балла.
На второй строчке остается SkyTecKnowlogy, на третьей — «Восход». Агентство получило дополнительную бронзу и пять баллов за проект «Точка Банк. Денежный путь». В рамках кампании четыре банкноты отправились в Китай на Кантонскую ярмарку, чтобы наглядно показать возможности международных платежей банка.
«Денежный путь» принес «Восходу» бронзу в категории «Эффективность»
В следующий раз НРРА обновит позиции участников с учетом результатов фестиваля ADCR. Они также повлияют на распределение баллов и положение агентств в рейтинговых категориях.