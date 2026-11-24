НРРА учел результаты фестиваля МИКС Россия в рейтингах рекламных агентств

«СберМаркетинг» возглавил категорию «Технологии и инновации», а ONY поднялось с 26-го места на восьмое в «Крафте»

Национальный рейтинг рекламных агентств (НРРА) обновил позиции участников после фестиваля МИКС Россия. Перестановки в первой десятке затронули шесть категорий. В «Технологиях и инновациях» «СберМаркетинг» сменил Mediaminded на первом месте, а Mate Digital поднялось с 30-й строчки на десятую. В «Крафте» ONY переместилось с 26-го места на восьмое. В «Диджитале» в пятерку вошли Okkam Creative и Panda Digital.

Технологии и инновации: «СберМаркетинг» вышел на первое место

«СберМаркетинг» поднялся с третьего места на первое. Вторую строчку сохранило агентство Dinamica x D Innovate Group, а прежний лидер категории Mediaminded (Group4Media) переместился на третью.

«СберМаркетинг» прибавил 61,2 балла. Из них 49,8 принес проект «I LOVE Брюллов: художник-блогер», получивший два золота, серебро и вошедший в шорт-лист. Еще шесть баллов принесла бронза за проект «ИИ-судья для отраслевой премии».

Кейс «I LOVE Брюллов: художник-блогер» получил два золота и серебро МИКС Россия

«ИИ-судья для отраслевой премии» получил бронзу МИКС Россия

Серебро за кампанию «Диваны, нейросети и другие нелепости» для Divan BOSS принесло Dinamica x D Innovate Group 12 баллов.

Кампания «Диваны, нейросети и другие нелепости» завоевала серебро МИКС Россия

Агентство Mate Digital поднялось с 30-го места на десятое. Золото за кампанию «Сказки для ваших близких» для «МегаФона» принесло команде 18 баллов.

Проект «Сказки для ваших близких» принес золото МИКС Россия

Эффективность: «Т-Банк» поднялся с 13-го места на второе

«Родная Речь» сохранила первое место с результатом 312,94 балла. На вторую строчку с 13-й поднялся «Т-Банк», а «Восход» остался третьим.

Согласно процедуре, установленной положением рейтинга, и по согласованию между исполнителями работ по следующим кейсам произведен пересчет баллов в пользу «Т-Банка»: «Фрод-рулетка.рф», «Достучаться до небес», «Позвони Деду Морозу» и «Добро пожаловать в Капибаровск». В результате пересчета количество баллов «Т-Банка» увеличилось на 182,4 — до 249,8. Это позволило банку подняться на 11 позиций и занять второе место в рейтинге.

Кейс «Фрод-рулетка.рф»

Кейс «Добро пожаловать в Капибаровск»

«Восход» получил четыре балла за бронзу МИКС Россия за проект «Брусника. Ажиотаж». Теперь у агентства 153,56 балла и третье место.

«Брусника. Ажиотаж» принес бронзу МИКС Россия

Крафт: ONY поднялось на 18 позиций и вошло в десятку

Первое место сохранил «Восход», второе — Zebra Hero, третье — «Сбер».

ONY переместилось с 26-го места на восьмое. Два проекта принесли агентству три награды и 25 баллов. Гран-при и золото за айдентику Музея советских игровых автоматов дали в сумме 20 баллов. Еще пять баллов принесла бронза за ребрендинг HeadHunter.

Айдентика для музея советских игровых автоматов принесла ONY гран-при и золото

Диджитал: Panda Digital и Okkam Creative вошли в пятерку

Все три лидера категории прибавили баллы и сохранили свои места. Первое место осталось у Re:evolution (+63 балла), второе — «Родная Речь» (+9,1 балла), третье — TEAMMATE (+37,1 балла).

Агентству Re:evolution два серебра и три бронзы принесла «Мультивселенная Короля и Шута в Яндекс.Картах», еще одно серебро — кампания «Бурак Озчивит и Авито: Театр начинается с вешалки!».

«Мультивселенная Короля и Шута в Яндекс.Картах» принесла два серебра и три бронзы

Проект «Бурак Озчивит и Авито: Театр начинается с вешалки!» приснесла серебро МИКС Россия

«Родная Речь» получила бронзу за Love Cup. У TEAMMATE серебро и бронзу взял «Атомный паёк», еще одно серебро — проект «Как Пятёркослав с Русами "Пятёрочку" в игре выручал».

Love Cup принес «Родной Речи» бронзу МИКС Россия

Атомный паёк от «Пятёрочки» принес TEAMMATE серебро и бронзу МИКС Россия

Кейс «Как Пятёркослав с Русами "Пятёрочку" в игре выручал» завоевал серебро МИКС Россия для TEAMMATE

Panda Digital поднялось с десятого места на пятое. Агентство прибавило 66,5 балла — больше, чем любой другой участник первой десятки в этой категории. Проект Red Finch Sound получил серебро и бронзу, а «Презервативы для гномиков» — серебро.

Red Finch Sound принес серебро и бронзу МИКС Россия

Кейс «Презервативы для гномиков» принес серебро

Okkam Creative переместилось с седьмой строчки на четвертую, прибавив 54,6 балла. Из них 46,2 принесла кампания «Фермы зовут» для рынка спецтехники, получившая золото, серебро и бронзу, а также дважды вошла в шорт-лист. Еще 6,3 балла принес проект «Переодетки», вошедший в шорт-листы трех номинаций.

Проект «Фермы зовут» завоевал золото, серебро и бронзу МИКС Россия

JAMI LUP поднялось с восьмого места на шестое. Все 34,3 балла агентству принес проект «Километры хороших историй на Авито Авто», получивший золото, бронзу и трижды вошедший в шорт-лист.

Кейс «Километры хороших историй на Авито Авто» принес золото и бронзу МИКС Россия

«СберМаркетинг» прибавил 24,5 балла, но опустился с девятого места на десятое. Две бронзы за проекты «Метакультура» и «Блогеры в кубе: Молодёжная СберКарта» принесли компании 14 баллов.

Кейс «Метакультура» принес бронзу МИКС Россия

Кейс «Блогеры в кубе: Молодёжная СберКарта» принес бронзу МИКС Россия

Стратегия: Mediaminded вошло в тройку лидеров

Первое место сохранила «Родная Речь» с результатом 38,74 балла. «Т-Банк» прибавил 1,2 балла и остался вторым с 36,6 балла.

Агентство Mediaminded (Group4Media) прибавило 16 баллов и поднялось с шестого места на третье, обойдя Affect. Золото и 12 баллов принес проект «Битва за POME: как выиграть выбор молодой аудитории в новой реальности». Еще четыре балла агентство получило за бронзу за проект «Применение ML-сегмента в precision кампании "Село Зелёное"».

«Битва за POME: как выиграть выбор молодой аудитории в новой реальности» получила золото МИКС Россия

Проект «Применение ML-сегмента в precision кампании "Село Зелёное"» принес бронзу МИКС Россия

Креативность: «Т-Банк» вошел в пятерку

Первое место занимает «Восход», второе — Zebra Hero, третье — «Родная Речь».

По итогам пересчета «Т-Банк» прибавил 15 баллов и поднялся с шестого места на пятое, опередив Dotorg. Остальные участники десятки сохранили позиции.

В категории «Медиа» позиции участников первой десятки не изменились. «Родная Речь» сохранила первое место, «Виноу» — второе, «Яндекс Еда» — третье.

Полные результаты доступны на сайте НРРА. При следующем обновлении НРРА учтет итоги фестиваля «Красное яблоко» (Red Apple).