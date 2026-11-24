НРРА учел результаты фестиваля МИКС Россия в рейтингах рекламных агентств
«СберМаркетинг» возглавил категорию «Технологии и инновации», а ONY поднялось с 26-го места на восьмое в «Крафте»
Национальный рейтинг рекламных агентств (НРРА) обновил позиции участников после фестиваля МИКС Россия. Перестановки в первой десятке затронули шесть категорий. В «Технологиях и инновациях» «СберМаркетинг» сменил Mediaminded на первом месте, а Mate Digital поднялось с 30-й строчки на десятую. В «Крафте» ONY переместилось с 26-го места на восьмое. В «Диджитале» в пятерку вошли Okkam Creative и Panda Digital.
Технологии и инновации: «СберМаркетинг» вышел на первое место
«СберМаркетинг» поднялся с третьего места на первое. Вторую строчку сохранило агентство Dinamica x D Innovate Group, а прежний лидер категории Mediaminded (Group4Media) переместился на третью.
«СберМаркетинг» прибавил 61,2 балла. Из них 49,8 принес проект «I LOVE Брюллов: художник-блогер», получивший два золота, серебро и вошедший в шорт-лист. Еще шесть баллов принесла бронза за проект «ИИ-судья для отраслевой премии».
Кейс «I LOVE Брюллов: художник-блогер» получил два золота и серебро МИКС Россия
«ИИ-судья для отраслевой премии» получил бронзу МИКС Россия
Серебро за кампанию «Диваны, нейросети и другие нелепости» для Divan BOSS принесло Dinamica x D Innovate Group 12 баллов.
Кампания «Диваны, нейросети и другие нелепости» завоевала серебро МИКС Россия
Агентство Mate Digital поднялось с 30-го места на десятое. Золото за кампанию «Сказки для ваших близких» для «МегаФона» принесло команде 18 баллов.
Эффективность: «Т-Банк» поднялся с 13-го места на второе
«Родная Речь» сохранила первое место с результатом 312,94 балла. На вторую строчку с 13-й поднялся «Т-Банк», а «Восход» остался третьим.
Согласно процедуре, установленной положением рейтинга, и по согласованию между исполнителями работ по следующим кейсам произведен пересчет баллов в пользу «Т-Банка»: «Фрод-рулетка.рф», «Достучаться до небес», «Позвони Деду Морозу» и «Добро пожаловать в Капибаровск». В результате пересчета количество баллов «Т-Банка» увеличилось на 182,4 — до 249,8. Это позволило банку подняться на 11 позиций и занять второе место в рейтинге.
Кейс «Фрод-рулетка.рф»
«Восход» получил четыре балла за бронзу МИКС Россия за проект «Брусника. Ажиотаж». Теперь у агентства 153,56 балла и третье место.
«Брусника. Ажиотаж» принес бронзу МИКС Россия
Крафт: ONY поднялось на 18 позиций и вошло в десятку
Первое место сохранил «Восход», второе — Zebra Hero, третье — «Сбер».
ONY переместилось с 26-го места на восьмое. Два проекта принесли агентству три награды и 25 баллов. Гран-при и золото за айдентику Музея советских игровых автоматов дали в сумме 20 баллов. Еще пять баллов принесла бронза за ребрендинг HeadHunter.
Айдентика для музея советских игровых автоматов принесла ONY гран-при и золото
Диджитал: Panda Digital и Okkam Creative вошли в пятерку
Все три лидера категории прибавили баллы и сохранили свои места. Первое место осталось у Re:evolution (+63 балла), второе — «Родная Речь» (+9,1 балла), третье — TEAMMATE (+37,1 балла).
Агентству Re:evolution два серебра и три бронзы принесла «Мультивселенная Короля и Шута в Яндекс.Картах», еще одно серебро — кампания «Бурак Озчивит и Авито: Театр начинается с вешалки!».
«Родная Речь» получила бронзу за Love Cup. У TEAMMATE серебро и бронзу взял «Атомный паёк», еще одно серебро — проект «Как Пятёркослав с Русами "Пятёрочку" в игре выручал».
Атомный паёк от «Пятёрочки» принес TEAMMATE серебро и бронзу МИКС Россия
Кейс «Как Пятёркослав с Русами "Пятёрочку" в игре выручал» завоевал серебро МИКС Россия для TEAMMATE
Panda Digital поднялось с десятого места на пятое. Агентство прибавило 66,5 балла — больше, чем любой другой участник первой десятки в этой категории. Проект Red Finch Sound получил серебро и бронзу, а «Презервативы для гномиков» — серебро.
Red Finch Sound принес серебро и бронзу МИКС Россия
Кейс «Презервативы для гномиков» принес серебро
Okkam Creative переместилось с седьмой строчки на четвертую, прибавив 54,6 балла. Из них 46,2 принесла кампания «Фермы зовут» для рынка спецтехники, получившая золото, серебро и бронзу, а также дважды вошла в шорт-лист. Еще 6,3 балла принес проект «Переодетки», вошедший в шорт-листы трех номинаций.
JAMI LUP поднялось с восьмого места на шестое. Все 34,3 балла агентству принес проект «Километры хороших историй на Авито Авто», получивший золото, бронзу и трижды вошедший в шорт-лист.
«СберМаркетинг» прибавил 24,5 балла, но опустился с девятого места на десятое. Две бронзы за проекты «Метакультура» и «Блогеры в кубе: Молодёжная СберКарта» принесли компании 14 баллов.
Стратегия: Mediaminded вошло в тройку лидеров
Первое место сохранила «Родная Речь» с результатом 38,74 балла. «Т-Банк» прибавил 1,2 балла и остался вторым с 36,6 балла.
Агентство Mediaminded (Group4Media) прибавило 16 баллов и поднялось с шестого места на третье, обойдя Affect. Золото и 12 баллов принес проект «Битва за POME: как выиграть выбор молодой аудитории в новой реальности». Еще четыре балла агентство получило за бронзу за проект «Применение ML-сегмента в precision кампании "Село Зелёное"».
«Битва за POME: как выиграть выбор молодой аудитории в новой реальности» получила золото МИКС Россия
Креативность: «Т-Банк» вошел в пятерку
Первое место занимает «Восход», второе — Zebra Hero, третье — «Родная Речь».
По итогам пересчета «Т-Банк» прибавил 15 баллов и поднялся с шестого места на пятое, опередив Dotorg. Остальные участники десятки сохранили позиции.
В категории «Медиа» позиции участников первой десятки не изменились. «Родная Речь» сохранила первое место, «Виноу» — второе, «Яндекс Еда» — третье.
Полные результаты доступны на сайте НРРА. При следующем обновлении НРРА учтет итоги фестиваля «Красное яблоко» (Red Apple).