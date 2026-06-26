Silver Mercury изменил расстановку сил в Национальном рейтинге рекламных агентств

Победы на одной из крупнейших маркетинговых премий страны помогли агентствам укрепить позиции, ворваться в топы и обойти конкурентов в новом рейтинге Sostav.

Итоги Silver Mercury 2026 отразились не только на коллекциях наград агентств, но и на положении игроков в Национальном рейтинге рекламных агентств Sostav. При расчете итоговых баллов учитывается успешность компаний на ключевых индустриальных фестивалях и конкурсах, а Silver Mercury остается одной из самых весомых премий сразу в нескольких направлениях — от креатива и брендинга до диджитала, стратегии и маркетинговых услуг. Поэтому майские победы и Гран-при напрямую повлияли на распределение мест в рейтинце и позволили отдельным агентствам существенно улучшить свои позиции.



PR: Авито поднимается на вторую строчку

В категории PR лидерство сохранил «Т-Банк», который остается самым результативным участником рейтинга по итогам обновления. Компания получила 107,6 балла за 14 наград.

Главным изменением в первой тройке стало продвижение «Авито» на второе место. Компания получила 16 баллов рейтинга и поднялась на две строчки, обойдя «Трубную Металлургическую Компанию» (+4 балла за одну награду) и G Communications (+8 баллов за одну награду), которые теперь занимают четвертое и третье место соответственно. Также заметный рост показало агентство GREATIVE, поднявшееся на четыре позиции после получения 12 баллов за три награды. На восьмом месте расположился девелопер «Брусника», получив 5,2 балла за две награды.

«Фрод-рулетка.рф — народное телефонное сопротивление против мошенников» от «Т-Банка» стал самым награждаемым кейсом премии

«Авито» получили сразу две награды за кейсы « Хорошие истории начинаются так» и «Хорошие истории на ПМЭФ и на "Авито"».

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Брендинг: Depot удерживает лидерство

В брендинге состав первой тройки остался тем же, но изменился внутри. Лидером рейтинга стал Depot, который получил 14 баллов за кейс «Логика молока». За новым лидером категории следуют «Супрематика» и Dotorg.

Награжденный кейс Depot и «Логики молок»

Самые заметные изменения произошли ниже первой тройки. Opencore, который получил 28 баллов за три приза, поднялся на 12 позиций и вошел в топ-4 категории. Агентство ONY улучшило результат сразу на 19 строчек и заняло пятое место. Компания получила 21 балл рейтинга за победу кейса.

Кейс «Ребрендинг аукционного дома KISELEV&CO (Wellot).» принес Opencore 21 балл

Кейс «Ребрендинг X5: ландшафт возможностей» принес агентству ONY 21 баллов.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Digital: TEAMMATE продолжает доминировать

В категории Digital первое место сохранило агентство TEAMMATE, которое также увеличило отрыв от конкурентов благодаря дополнительной награде Silver Mercury за кейс «Как Пятёркослав с Русами "Пятёрочку" в игре выручал».

Наиболее заметный рост продемонстрировало агентство «Виноу», поднявшееся с 23 на четвертое место. Агентство получило 37,1 балла за три кейса. На 18 строчек вверх поднялось агентство СКОТЧ. Команда получила 21 балл за кейс и теперь на седьмом месте. Affect (Группа «Игроник») прибавил пять позиций и закрепился на второй строчке. У агентства +30,1 балла за три награды. Okkam Creative и JAMI LUP оба поднялись на четыре пункта, получив 23,1 и 14 баллов соответственно.

Кейсы с компанией Beauty Bomb принесли агентству «Виноу» 35 баллов

Кейс «Стопдроп» помог СКОТЧ подняться на 19 позиций

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Крафт: Contrapunto входит в тройку лидеров

Лидерство в категории «Крафт» сохранил «Восход», а Daddy's Film остался на втором месте.

Главным изменением стало продвижение Contrapunto на третью строчку. Агентство поднялось сразу на пять позиций и стало одним из главных бенефициаров обновления рейтинга.

«ECQWA – с заботой о природе вещей» принес агентству Contrapunto 14 баллов.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Креативность: «Родная Речь» выходит на первое место

Самые заметные изменения произошли в рейтинге креативности. Лидером стала группа компаний «Родная Речь», поднявшаяся сразу на первую строчку. Прошлый лидер «Восход» теперь занимает второе место.

«Родная Речь» получила 21 балл за кейс «Охотники на мошенников: детективная игра билайна с интеграцией ИИ»

BBDO сохранило место в первой тройке. Существенный рост показали «СберМаркетинг» (+27,3 балла за пять наград и + две позиции), After Agency (+24,5 балла за три награды; +10 строчек) и Contrapunto (+21 балл за две работы, +14 позиций). Агентство TEAMMATE поднялось на девятую строчку, получив 14 баллов рейтинга.

«СберМаркетинг» получил 16,1 балла за кейс «Ты слишком».

«Как два глаза стали узнаваемым лицом VK Видео» принес Contrapunto 7 баллов категории.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Маркетинговые услуги: «Т-Банк» вновь становится лидером

Одно из самых заметных обновлений произошло в категории «Маркетинговые услуги». Первое место вернул себе «Т-Банк», получив 223,2 балла. Компания поднялась сразу на две позиции и сместила прежнего лидера Eventum Premo на вторую строчку.

Третье место занял «СберМаркетинг». Агентство получило 86,4 балла за 11 побед. Главными героями категории стали Panda Digital и BBDO, которые прибавили сразу 41 и 30 мест соответственно. McCann также укрепило позиции, поднявшись на три места. Агентство получило 44,8 балла за пять наград.

«Выходи в "Т-Двор": новое место силы в дни ПМЭФ» — один из золотых кейсов «Т-Банка» на Silver Mercury

Кейс «Сбывашки» принес BBDO сразу 40 баллов

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Медиа: «Виноу» удерживает первое место

Лидером медийного рейтинга остается «Виноу», увеличивший общий балл на 28 баллов после двух наград.

«Yota x Саундклауд ребёнок» принес агентству «Виноу» сразу 21 балл категории.

TEAMMATE попало в первую тройку. Самый заметный рост показало агентство «СберМаркетинг». Команда получила 23,1 балла за три награды и вошла в топ-6, поднявшись на 35 позиций.

Реалити-шоу «Мой стартап» стал одним из победных кейсов «СберМаркетинга».

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Стратегия: «Т-Банк» и Affect вошли в топ-3

В категории «Стратегия» лидерство сохранила «Родная Речь». Наиболее впечатляющий рост продемонстрировал Affect, поднявшийся сразу на 11 позиций и вошедший в тройку лидеров. Также заметный прогресс показали «Т-Банк» (+30 баллов) и DDB Navigator (+5 баллов), которым удалось улучшить свои результаты по сравнению с предыдущим обновлением рейтинга на восемь позиций.

Кейс «Виральность как система: как Перекрёсток омолодил аудиторию став частью трендов» принесли Affect золото и 15 баллов категории

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Результаты Silver Mercury в очередной раз подтвердили, что индустриальные награды сегодня работают не только как знак профессионального признания, но и как важный рейтинговый актив. Для многих участников фестиваля победы стали дополнительными баллами в борьбе за лидерство в Национальном рейтинге рекламных агентств Sostav, а изменения в таблице показали, насколько высокой остается конкуренция между крупнейшими игроками рекламного рынка.