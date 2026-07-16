Итоги фестиваля White Square учтены в Национальном рейтинге рекламных агентств

Пересчет баллов произошел после публикации итогов международного фестиваля креативности White Square. Изменения затронули все десять номинаций Национального рейтинга рекламных агентств.

Эффективность: самая спокойная номинация

Это единственная номинация, где топ-10 остался без изменений. Лидером по-прежнему остается группа компаний «Родная Речь», второе место занимает SkyTecKnowlogy, третье — «Яндекс Еда».

После White Square «Родная Речь» укрепила лидерство, заработав три балла за два шорт-листа проекта «"Папа Может": От потери любви к устойчивому лидерству». «Восход», который занимает пятую строчку, добавил в свою копилку еще пять баллов благодаря бронзе фестиваля.

Кейс «Как заставить потребителей конкурировать за квартиры в "Бруснике"» принес агентству «Восход» бронзу фестиваля.

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Стратегия: Mediaminded врывается в топ-5

Главное изменение в категории — рывок Mediaminded (Group4Media) в пятерку сильнейших. Серебро за проект «Битва за POME: как выиграть выбор молодой аудитории в новой реальности» принесло агентству 10 рейтинговых баллов.

Также улучшил позиции DDB Navigator. Бронзовая награда позволила команде подняться сразу на две строчки.

Тройка лидеров при этом осталась неизменной: первое место занимает «Родная Речь», второе — «Т-Банк», третье — Affect (группа «Игроник»).

Кампания «ВТБ — это классика» принесла DDB Navigator пять баллов.

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Технологии и инновации: «Родная Речь» дебютирует в топ-10

В этой категории произошло лишь одно изменение, но весьма заметное. Благодаря бронзе за кейс Role of the Woman by Prometheus AI группа компаний «Родная Речь» заработала шесть баллов и впервые вошла в десятку сильнейших.

Role of the Woman by Prometheus AI принесла бронзу «Родной Речи».

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Медиа: сразу два новичка в топе

Самые заметные перестановки произошли именно здесь.

Главный прорыв совершила «Родная Речь». Пять фестивальных наград принесли команде 54 рейтинговых балла и сразу 15 позиций вверх — с первого же пересчета агентство возглавило категорию.

Не менее впечатляющий скачок совершил «Т-Банк». Два серебра за проекты «Гонки на тележках» и «Фрод-рулетка.рф» позволили бренду подняться сразу на 37 строчек и впервые попасть в десятку.

Продолжает движение вверх и «Восход». Две бронзы за кейс Tochka Bank. Good game! добавили агентству 12 баллов и еще одну позицию.

Второе место теперь занимает «Виноу», третье — SUP.

«Охотники на мошенников: детективная игра билайна с интеграцией ИИ» — проект, который принес «Родной Речи» золото White Square.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Креативность: реванш «Восхода»

Лидер категории снова меняется. Первую строчку возвращает себе «Восход»: четыре золота, серебро и две бронзы принесли агентству 128 рейтинговых баллов.

«Родная Речь» располагается на втором месте с 72 баллами, несмотря на такое же количество фестивальных наград. Замыкает тройку Zebra Hero, которая завоевала девять наград и заработала 120 баллов.

Самый впечатляющий скачок показал Dotorg. Агентство поднялось сразу на 64 позиции и оказалось на пятом месте благодаря двум золотым и одной бронзовой наградам.

Следом идет SLAVA. Три серебра за «Промотенца» обеспечили агентству 48 баллов и рост сразу на 45 строчек.

В десятку лучших также вошел «Авито». Серебро за «Чат хороших историй» принесло компании 16 баллов и позволило подняться с 14-го на девятое место.

«"Белые пятна" памяти» принес «Восходу» золото в двух номинациях фестиваля.

Проект «Крылья любви» принес агентству Zebra Hero сразу 64 балла.

Ребрендинг консалтинговой компании «Дымшиц и партнёры» принес Dotorg золото и 24 балла.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Брендинг: Dotorg выходит в лидеры

White Square полностью перекроил расстановку сил в тройке лидеров.

Первое место теперь занимает Dotorg, заработавший 24 балла за золотую награду. Depot опускается на вторую строчку, а «Супрематика» замыкает топ-3.

Рост показали и другие участники. ENDY после двух серебряных наград поднялся с шестого места на четвертое. «Родная Речь» оказалась в первой десятке, заняв шестую строчку после двух бронз за кампанию «Вкусно — и точка» и Hello Kitty.

Ребрендинг промышленной компании CSS — еще один золотой кейс Dotorg.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Диджитал: «Родная Речь» забирает первое место

После пересчета рейтинг получил нового лидера.

«Родная Речь» заработала 44,1 балла за награды сразу в пяти категориях White Square и поднялась с шестого места на первое.

Вторую строчку занимает Re:evolution. Золото и бронза фестиваля принесли агентству 28 баллов и позволили подняться на одну позицию. Бывший лидер — TEAMMATE теперь замыкает тройку.

Сильнее остальных вырос «Восход»: +21 позиция благодаря трем наградам и 28 баллам. В десятку также вошли «Авито» (+5) и «СберМаркетинг» (+9), заработавшие по 14 баллов.

Ice unpacking принесла 31,2 балла для «Родной Речи» в категории «Диджитал».

Проект «Мультивселенная "Короля и Шута" в "Яндекс.Картах"» принесла агентству Re:evolution 27 баллов.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Маркетинговые услуги: еще один пьедестал для «Родной Речи»

В верхней части рейтинга лидер остается прежним — первое место удерживает «Т-Банк», вторым идет Eventum Premo.

Главное изменение произошло в борьбе за третью строчку. Благодаря семи наградам White Square группа компаний «Родная Речь» заработала 70 баллов и поднялась сразу с девятого места на третье.

Дополнительные семь баллов получила и Panda Digital. Несмотря на успешное выступление, агентство уступило одну позицию и теперь занимает пятое место.

Terrabyte принес «Родной Речи» еще одно золото премии.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

Крафт: Zebra Hero и «Супрематика» входят в топ-10

Категория стала одной из самых динамичных после пересчета.

«Восход» сохранил лидерство, заработав еще 37,8 балла за шесть наград.

Главный рывок совершила Zebra Hero: агентство поднялось сразу с 20-го на второе место благодаря четырем наградам, которые принесли 49,8 балла.

Contrapunto удержал третью строчку благодаря серебру и бронзе фестиваля.

Еще один заметный рост показала «Супрематика»: агентство поднялось на 15 позиций и вошло в первую десятку.

Также свои результаты улучшили бюро «Рабочее название» и «Родная Речь», заработав по 1,8 балла за попадание проектов в шорт-листы White Square.

Ролик «Мотив Телеком. Анти-фрод» принес «Восходу» две бронзовые награды.

Кейс «ECQWA – с заботой о природе вещей» добавил в зачет Contrapunto еще 12 баллов.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

PR: без революции, но с новым участником топ-10

В PR-категории серьезных перестановок не произошло.

Главное изменение — вхождение «Центра 800» в первую десятку. Восемь баллов за награду фестиваля позволили команде подняться сразу на шесть позиций.

Тройка лидеров остается прежней: «Т-Банк» уверенно удерживает первое место и увеличивает отрыв еще на 20 баллов. Вторую строчку занимает «Авито», третью — G Communications.

Полный рейтинг категории можно посмотреть по ссылке.

White Square — международный фестиваль креативности, объединяющий весь спектр индустрии маркетинговых коммуникаций. Его цель — поддерживать смелые идеи, инновационные решения и проекты, которые двигают индустрию вперед, а также объединять профессионалов из разных стран. Организатор фестиваля — Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств.

Сезон рейтинга продолжается. Уже совсем скоро Национальный рейтинг рекламных агентств пополнится результатами премии «НПБК. Эффективность». После публикации ее результатов Sostav вновь обновит НРРА и расскажет, кому удалось укрепить лидерство, а кто сможет ворваться в число лучших.