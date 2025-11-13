Проекты-победители пополнили базу кейсов рейтинга

Итоги фестиваля TAF — в соответствии с динамическим характером рейтинга — в полном объеме добавлены в Национальный рейтинг рекламных агентств Sostav.

Новые результаты привели к перестановкам в таблице лидеров в категориях «Креативность», «Брендинг» и «Крафт».

Категория «Креативность»: новые награды — новые высоты

По итогам фестиваля TAF рейтинг агентств претерпел изменения. Изменений в тройке лидеров в категории не произошло — все остались на своих местах. Однако «Родная Речь», занимающая второе место в таблице категории, отличилась тем, что получила серебро за кейс «Наличники во “Вкусно и точка!”».

Кейс «Родной Речи» «Наличники во “Вкусно и точка!”»

Несмотря на отсутствие перестановок на пьедестале, некоторые участники совершили существенный скачок в рейтинговой таблице. Компания wagon wagon преодолела 15 пунктов в сторону вершины списка, закрепившись на 19 месте, а DDVB перескочила через 21 позицию, поднявшись до 22 места. На это повлияли новые награды, полученные на TAF.

Компания wagon wagon получила две бронзы за кейс «Пожертвуйте временем».

Кейс wagon wagon «Пожертвуйте временем»

DDVB в ходе фестиваля получила серебро за кейс “Sreda. Visual Identity Refresh for Design Festival”, а также дважды вошла в шорт-листы с другими работами.

Кейс DDVB “Sreda. Visual Identity Refresh for Design Festival”

Категория «Брендинг»: ENDY и DDVB поднимаются вверх на волне фестивального успеха

Тройка лидеров в категории не претерпела никаких изменений. Зато некоторым компаниям удалось продвинуться вверх по рейтинговой таблице: агентство ENDY, преодолев две позиции, оказалось на четвертой позиции, а DDVB, перескочив две строчки, закрепилась на седьмой позиции.

Этому поспособствовали фестивальные победы: брендинговое агентство ENDY получило золотую награду за кейс «Breadbery. Из муки и грез», а DDVB получило серебро за кейс “Sreda. Visual Identity Refresh for Design Festival”.

Кейс ENDY «Breadbery. Из муки и грез»

Категория «Крафт»: Contrapunto ворвалась в топ-10

В категории «Крафт» тройка лидеров также осталась на своих местах. Однако стоит обратить внимание на подъем по рейтинговой лестнице компании Contrapunto, которая преодолела пять строчек и заняла десятое место в категории.

Contrapunto получила золото за кейс «ECQWA – с заботой о природе вещей».